دعاء يوم عرفات 1444| افضل ادعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة للجميع

دعاء يوم عرفات يعد من أهم ما ينشغل به المسلمين في هذا اليوم المعظم، لما فيه من شعائر كبرى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حيث ينشغل كل مسلم ومسلمة سواءً كانوا في الحرم يؤدون مناسك الحج أو يشاهدونها في التلفاز، والدعاء في هذا اليوم من أعظم الشعائر التي يقوم بها المسلمين جميعهم سواء، لذا سنقدم من خلال موقع منصتك أجمل الأدعية ليوم عرفات المبارك.

لا يوجد دعاء معين يقوله المسلمون في يوم وقفة عرفات بعيد الأضحى المبارك غير ما يُعرف بتكبيرات العيد، حيث إن كل مسلم يمكنه أن يدعو الله بما يريده وبما تيسر له من الدعاء، ولمن لا يجيد صياغة الدعاء سنعرض له فيما يلي صيغ مميزة للدعاء يوم عرفات:

اللهم اكتب لنا في يوم عرفات ما تحول به بيننا وبين معصيتك واكتبنا مع الشاهدين.

رفعنا لك يا الله الأكُفَّ في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين، فتقبل منا ما تدعو به قلوبنا واغمرنا بفيض رحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم.

اللهم بارك لنا في يوم عرفات وارفعنا عندك درجات واكتبنا عندك من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين.

ربنا اشهد بأنا إليك مسلمون ولك طائعون، فاغفر لنا من ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر وما أُسِرَّ منها وما أُعلِن.

هناك العديد من الأدعية الجميلة التي يمكن للحجاج وغير الحجاج الدعاء بها في يوم وقفة عرفات المبارك، ومن أجمل هذه الأدعية:

اللهم اغفر لنا إسرافنا في ديننا وإسرافنا في أمرنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.

الحمد لك والشكر لك ربنا أنك بلغتنا يوم وقفة عرفات، فبحق هذا اليوم المبارك اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعفو عنا.

اللهم أدم علينا الستر والرزق ونعمة رضاك عنا، واجعل جنتك هي مثوانا الأخير ولا تجعل من النار مصيرنا ومأوانا.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار، ربنا وتقبل منا دعائنا وصالح أعمالنا.

اللهم إنا نعوذ بك من عمل صالح غير مقبول ومن دعاء غير مسموع، ومن شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل.

اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

««لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك».

«اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

أجمل الأدعية ليوم عرفات 2023

يوم عرفة هو من خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى وله مكانة ومنزلة كبيرة جدًا، والدعاء فيه مستجاب بإذن الله ومن أفضل الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذا اليوم المبارك:

دعاء يوم عرفات

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين.

اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان، وأغِث منا الفقراء والمستضعفين، واكفنا شر البلاء ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم آتنا من الخير كله واصرف عنا من الشر كله، وأعِذنا بك من شر حاقد وحاسد علمناه أو لم نعلمه.

اللهم أجب دعائنا بالخير وكل من رفع يديه إليك متضرعًا في هذا اليوم المبارك، واكتب لنا الخلاص والنجاة من شرور وفتن الدنيا ومن شرور وعذاب الآخرة.

ادعية يوم عرفة مكتوبة

هناك أدعية كثيرة تفيض بها القلوب لله رب العالمين في يوم وقفة عرفات، ومن بين هذه الأدعية المؤثرة:

ربنا لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا كربًا إلا نفذته ولا دينًا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقضيتها ولا همًا إلا أذهبته.

اللهم إنك أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير، ما من دابة إلا أنتَ آخذ بناصيتها إنَّ ربي على صراط مستقيم.

اللهم اقبل توبتنا وارحم ضعفنا واغفر لنا ذلاتنا ولا تجعل هذه الدنيا لنا دار بلاء وفتنة، واجعلها جسرًا متينًا يبلغنا جناتك جنات النعيم.

اللهم لا توفنا إلا وأنتَ راضٍ عنا، ولا تقضي هذا اليوم المبارك إلا وأنت راضٍ عنا متقبلًا صالح عملنا والخير في دعائنا.

أدعية النبي يوم عرفات

لم يُشِر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء معين ومخصص ليوم وقفة عرفات فقط، إلا أنه يوجد دعاء جميل أوصى به المسلمين لعظمته وفضله الكبير ويمكن استغلال يوم وقفة عرفات للدعاء به لأن الدعاء فيه مقبول:

“عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في يَومٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كانَتْ له عَدْلَ عَشْرِ رِقابٍ، وكُتِبَتْ له مِئَةُ حَسَنَةٍ، ومُحِيَتْ عنْه مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وكانَتْ له حِرْزًا مِنَ الشَّيْطانِ يَومَهُ ذلكَ حتَّى يُمْسِيَ، ولَمْ يَأْتِ أحَدٌ بأَفْضَلَ ممَّا جاءَ به، إلَّا أحَدٌ عَمِلَ أكْثَرَ مِن ذلكَ” [حدثه البخاري، المصدر: صحيح البخاري].