ثابث يكشف لمراسلنا جدول توزيع الكهرباء بغزة خلال أيام عيد الأضحى

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، اليوم السبت، عن جدول توزيع الكهرباء في أيام عيد الاضحى المبارك 2023.

وأكد ثابت، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشركة تبذل جهدها بانتظام جدول توزيع التيار الكهربائي ويكون مستقر خلال أيام العيد دون حدوث تغيرات عليه، مشيرًا إلى أن ساعات الفصل المعمول بها حاليًا بنظام 8 قطع و8 وصل.

وأضاف أنه شركة الكهرباء تقدم زيادة في ساعات الوصل بفترات المساء.

ودعا ثابت، المواطنين بالحفاظ على حصص الكهرباء الواصلة لهم، مع الترشيد في الاستهلاك، خلال أيام العيد.

ويُعاني قطاع غزة، من أزمة وصول التيار الكهربائي وصولاً مستقرًا، منذ عام 2006، إذ أن القطاع المحاصر والذي يقطنه ما يزيد عن مليوني مواطن، فيه محطة توليد كهرباء وحيدة، وتنتج ما بين 60 و80 ميغاواط، من أصل 140 ميغا واط هي طاقتها الإنتاجية الكاملة.

بينما بحاجة القطاع، في الأوقات المعتدلة أو المتوسطة من 400 إلى 450 ميجا واط، لكن المعمول به أقل من هذا الرقم بحدود النصف وما يزيد.