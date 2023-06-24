أفضل دعاء يوم عرفة 2023 دعاء مستجاب، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن دعاء يوم عرفة، وهو من الأدعية المهمة التي يدعوها المسلمون في يوم عرفة، وهو من أفضل أيام الله في العام ضمن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

ولذلك نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة الأدعية التي تهم المسلمون الذين يتحينون الفرصة المناسبة لدعاء الله عزوجل في هذا اليوم المبارك، والمناسبة العظيمة التي تُعد يوماً من أيام الله ويتقبل فيها الله لمن يدعوه.

يوم عرفة 2023

يوافق يوم عرفة تاسع الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ويوافق هذا اليوم الـ 27 من يونيو 2023، حيث ويبدأ يوم عرفة من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب كمت ذكرت دار الإفتاء المصرية.

أفضل دعاء يوم عرفة 1444- 2023

وهناك العديد من الفضائل ليوم عرفة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم كان يداوم على صيام يوم عرفة فقال صل الله عليه وءاله وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»أخرجه مسلم.

كما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم برواية ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبويعلى والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قوله (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة).

أفضل دعاء ليوم عرفة

وأفضل دعاء يوم عرفة 2023 هو الدعاء الوارد عن رسول الله عليه وءاله أفضل الصلاة والسلام: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.





دعاء يوم عرفة 2023- دعاء مستجاب

ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية مأثورة ليوم عرفة مستجابة للعبد المؤمين، ومن هذه الأدعية ما يلي:

- الترديد الدائم لدعاء ««لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك".

- دعاء يوم عرفة مستجاب عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم: "اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين".

- من الأدعية المستجابة: «اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".





أجمل أدعية يوم عرفة

«اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، والمستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِم لك أنفه

«اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح».





