سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 24 يونيو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 24-6-2023، شهد محرك جوجل الشهير وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث واسعة عن اسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ويرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذه السطور أسعار الدولار والعملات الاخرى مقابل الليرة السورية، كما جاءت بتعاملات اليوم السبت في البنوك والسوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى مستوى 8750ليرة للشراء و8825 ليرة للبيع مقابل 8775 ليرة للشراء و8850 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 875 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وانخفض سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9605 ليرات للشراء و9693 ليرة للبيع مقابل 9614 ليرة للشراء و9702 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 358 ليرة للشراء و363 ليرة للبيع.