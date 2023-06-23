أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 23-6-2023

حافظت بعض أصناف الخضروات في الأسواق المحلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة 23-6-2023، على ثبات أسعارها وخاصة الخيار والبندورة، فيما انخفضت أسعار الدجاج قليلاً.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة؛ نظراً لأهميتها للمواطنين.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 23-6-2023، كما يلي: