رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦ الدورة الثانية- رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦، لا يزال البحث على رابط فحص كابونات الوكالة لشهر 6 الدورة القانية متواصل ومتسمر عبر محرك قوقل من قبل منتفعي الكابونات والتي يتم توزيعها 4 مرات طوال العام، لهذا متابعين الكرام سنحصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦، كون أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع، ووتوزع كابونات الوكالة، في غزة وهي دورية توزع 4 مرات في السنة بمتوسط أربع دورات توزيع كل ثلاثة أشهر.

رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦

ويسعى الكثير من المستفيدين من كابونة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للاستعلام عن موعد تسليم الدورة الجديدة للكابونات، واعتمدت الأونروا نظام الكابونة الموحدة، وذلك باستخدام السلة الموحدة (الكابونة الموحدة)، حيث تم توحيد جميع المواعد الغذائية التي يتم توزيعها على اللاجئين، وتوزع كابونات الوكالة، في غزة وهي دورية توزع 4 مرات في السنة بمتوسط أربع دورات توزيع كل ثلاثة أشهر، وكابونة الوكالة تشمل الدقيق والأرز والسكر والحليب بالإضافة إلى العدس، و تم توحيد الكوبون لجميع اللاجئين بعد أن تم تصنيفه على أنه كوبون طوارئ وكوبون أصفر مزدوج.

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رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر يونيو

وضمن مقالنا رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦ الدورة الثانية- رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦، فقد بدأت مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعمليات تسليم الدورة الجديدة لكابونات الوكالة اليوم الأحد 4\6\2023.

وأكدت الوكالة أن التوزيع سيكون لليوم الأول والثاني والثالث للمستفيدين الجدد وسيكون التسليم للجدد كابونتين في نفس الوقت، كابونة عن دورة رقم 1/ 2023 و كابونة عن الدورة الجديدة، وأوضحت أنه في اليوم الرابع 7\6\2023 ييكون التسليم بالبرنامج المعتاد .

رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الثانية

وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي:

• 25 كيلو دقيق لكل شخص.

• 2 كيلو رز لكل شخص.

• 1 علبة زيت لكل شخص.

• نصف كيلو سكر لكل شخص.

• 0.8 حليب لكل شخص.

• نصف كيلو عدس لكل شخص.

• 1 كيلو حمص لكل شخص.

رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦ الدورة الثانية

وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦ الدورة الثانية- رابط فحص كابونة الوكالة لشهر ٦، سنرفق لكم رابط فحص كابونة الوكالة عن شهر 6 الدورة الثانية هنـــــــــــــــــــا