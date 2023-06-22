الكشف عن حالة سواريز الصحية

كشف رئيس نادي غريميو بورتو أليغري البرازيلي، ألبرتو غيرا، عن أن مهاجمه المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز، يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى وصلت للحدّ الأقصى، معبراً عن قلقه بشأن مسيرته في الملاعب.

وقال غيرا: "المشكلة خطيرة"، وتلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية، ووصل إلى الحد الأقصى، والآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف".

ومن ناحيتها، أفادت وسائل إعلام برازيلية، الثلاثاء، أن مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريباً بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءاً، علماً بأنه خضع للعديد من العمليات الجراحية.

وأشار غيرا من دون منح مزيد من التفاصيل إلى أن سواريز يفكر في تركيب "طرف صناعي".