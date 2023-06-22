سرايا القدس تنعى القائد الميداني "صهيب الغول" وشهداء جنين وتؤكد أن دماءهم وقود لاستمرار الانتفاضة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 22/6/2023، إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية، الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذتها طائرة مسيرة لجيش العدو الصهيوني في مدينة جنين بالضفة المحتلة، ليلتحقوا برفقاء دربهم من الشهداء مؤدين الواجب وحاملين لراية الجهاد والمقاومة بعد مشوار جهادي حافل بالتضحية والفداء ومقارعة الأعداء.

ونعت سرايا القدس: الشهيد القائد الميداني: "صهيب عدنان الغول" (27 عامًا( أحد القادة الميدانيين في سرايا القدس - كتيبة جنين، والشهيد المجاهد: "أشرف مراد السعدي" (17 عامًا( أحد مجاهدي سرايا القدس _ كتيبة جنين، والشهيد القائد: "محمد بشار عويس" (28 عامًا)، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى.

وقالت سرايا القدس :" ننعى الشهداء الأبرار في مدينة جنين وعلى رأسهم القائد المجاهد "صهيب الغول" الذي قض مضاجع العدو على الدوام بزناده وجهاده المبارك، فإننا نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على الاستمرار في أداء الواجب الشرعي والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له في كل وقت وحين مهما كلف ذلك من ثمن."

وأكدت سرايا القدس، أنّ عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت أبطال -كتيبة جنين- في سرايا القدس، لن تنال من عزيمة مقاومينا الذين سيثأرون لدماء الشهداء، وليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لتصاعد المقاومة في كل فلسطين واستمرار الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.



