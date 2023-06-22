قوات الاحتلال تُصيب شاباً بالرصاص وتعتقل فتى جنوب بيت لحم

أصيب شاب بالرصاص الحي، واعقل فتى، فجر اليوم الخميس 22 يونيو 2023 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة واندلعت مواجهات وأطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في يده، ونقل إلى أحد مستشفيات مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت أن قوات الاحتلال الفتى يزن جبر الحسنات (17 عاماً)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المعززة بالآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة، اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية ومداهمة واعتقال المدنيين، وقتل وإصابة المئات منهم على مرأى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي دون أن يُحرك أحد ساكناً