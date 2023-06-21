بالفيديو كيف تختار أضحية العيد ؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:07 م
21 يونيو 2023
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كيف تختار أضحية العيد ؟

 

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