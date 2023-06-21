تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
27° - 26°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
سوا
تفاصيل الخبر
بالفيديو
كيف تختار أضحية العيد ؟
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:07 م
21 يونيو 2023
كيف تختار أضحية العيد ؟
متعلقات
رغم الجدل .. وزير المالية يعد بتأمين صرف رواتب موظفي السلطة والشؤون قبل العيد
09:36 ص
سرايا القدس تصدر بياناً عسكرياً يكشف تفاصيل الكمين المعد مسبقاً في جنين والموثق بالفيديو
12:40 م
تحميل تكبيرات العيد 2023 بجودة عالية mp3 و mp4 - تنزيل عيد الاضحى
12:16 م
موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة- هل صرف الشؤون الاجتماعية قبل العيد
09:05 ص
عاجل