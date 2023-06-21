 بدء فصل الصيف اليوم

يبدأ اليوم الأربعاء 21/6/2023 أول أيام فصل الصيف فلكياً ما يعرف بموعد الانقلاب الصيفي وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة حيث تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا.

الشمس تشرق في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها (61) درجة في تمام الساعة 05:30، كما وتغيب الشمس عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و (45) دقيقة، وبذلك يكون طول النهار 14 ساعة و15 دقيقة، وهو أطول نهار خلال العام. كما يكون طول الليل (9) ساعات و(45) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام.

ويمتد فصل الصيف حتى يوم الاعتدال الخريفي في (23 سبتمبر/أيلول).