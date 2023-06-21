ليلة ساخنة في الضفة .. مستوطنون يعربدون ويحــرقون مناطق متفرقة بضوء أخضر من جيش الاحتلال

شن مستوطنون متطرفون في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة الليلة الماضية عربدة واسعة وحرق لعدد من منازل ومركبات المواطنين ، بحجة الانتقام لمقتل 4 مستوطنين قرب رام الله عصر أمس ، وسط حماية من جيش الاحتلال التي أعطتهم الضوء الأخضر كما حدث في بلدة حوارة قبل عدة أشهر .

مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، أوضح أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن إصابة 34 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبالحجارة والاختناق بالغاز المسيل للدموع في المناطق من ترمسعيا شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس ، كما طالت 140 مركبة للمواطنين، بينها إحراق مركبة إسعاف ومركبة لمواطن من حوارة.

البداية من رام الله ، هاجم مستوطنون قرية بيتين شرق رام الله، وكسروا زجاج عدد من المركبات ومنازل المواطنين، ومحال تجارية.

وأفاد مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بين قرية بيتين وبلدة دير دبوان، وحطموا زجاج المركبات على الطريق، كما هاجموا معرضا للسيارات المستعملة وحطموا زجاجها بالحجارة، إضافة إلى منزل ومحال تجارية قرب المعرض.

وأضافت المصادر أن المستوطنين رشقوا المركبات على الشارع الالتفافي فوق بلدة دير دبوان، ما أدى لتحطيم زجاج مركبة، وأطلقوا النار في الهواء.









كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لبلدة دير دبوان لمنع الأهالي من التصدي للمستوطنين، وأطلقوا قنابل الغاز السام صوب المواطنين والمنازل القريبة.

في نابلس، هاجم مستوطنون، منازل المواطنين قرب مدخل اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس، بأن عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة منازل المواطنين والمحلات التجارية على مدخل القرية، وحطموا محتويات أحد المحلات.

كما أغلق مستوطنون، الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس عند مفترق قرية كفر لاقف، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا متنزه كنتري في بلدة حوارة جنوب نابلس، واقتحموا منزل المواطن محمد أحمد ضميدي واعتدوا عليه بالضرب وأحرقوا مركبته.

وأصيب 30 مواطنا بحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في حوارة، وتعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر للاحتراق جزئيا بفعل قنابل الغاز، وتم إخلاء منزلين، فيما هاجم مستوطنون سيارة إسعاف على حاجز حوارة.

وأصيب طفل بعد مهاجمة المستوطنين لمركبة قرب دوار سلمان الفارسي في حوارة، كما أصيب طفل 13 عاما بكسر بالرجل جراء سقوطه أثناء ملاحقة الجنود له قرب بلدة عزموط، فيما أصيب طفل 15 عاما نتيجة دهسه بجيب في قرية النصارية، ونقل ثلاثتهم إلى مستشفى رفيديا للعلاج.

وأصيب الطفل إسماعيل أسامة جميل عويس بجراح بالرأس والظهر باعتداء المستوطنين عليه في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وهاجم مستوطنون المواطنين والمركبات عند حاجز بيت فوريك، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها 15 مواطنا بحالات اختناق بالغاز.

وأصيب المصور الصحفي خالد طه جرّاء هجوم مستوطنين بالحجارة على المركبات قرب حاجز زعترة وبلدة يتما جنوب نابلس.

في الخليل، اعتدى عشرات المستوطنين على مركبات المواطنين بالحجارة، بعد أن تجمعوا على عدد من الطرق والمفترقات الرئيسية المؤدية لمدينة الخليل وبلداتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من المستوطنين تجمعوا على "الشارع الالتفافي" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وعند مفترق بيت عينون المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وألقوا الحجارة على المواطنين ومركباتهم، وأعاقوا حركة المرور، كما رفعوا الشعارات العنصرية المطالبة بقتل الفلسطينيين.

كما تجمع مستوطنون عند مفترق بلدة بيت عوا، وأغلقوا الشارع الذي يربط البلدة بعدد من القرى غرب الخليل.

في بيت لحم، تجمع مستوطنون، مساء امس الثلاثاء، قرب بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب مفترق مستوطنة "تكواع" الجاثمة على أراضي المواطنين، بالقرب من الشارع الرئيسي، وسط تخوفات من تنفيذهم اعتداءات على مركبات المواطنين

في أريحا، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، على طريق المعرجات، غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي أريحا ورام الله والبيرة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من المستوطنين احتشدوا قرب مفترق "الموچ"، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت في وقت سابق من اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لمدينة أريحا، وفتشت مركبات المواطنين.

في سلفيت، تجمع عدد من المستوطنين، على مدخل بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجمعوا أمام مدخل البلدة وأغلقوا مدخلها ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

في الاغوار، اعتدى مستوطنون، على مركبات المواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة "مخولا"، بالأغوار الشمالية.

وتشهد عدة طرق في الضفة الغربية منذ ساعات، اعتداءات ينفذها المستوطنون ضد المواطنين وممتلكاتهم.