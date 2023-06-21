قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتداهم منزل منفذي عملية "عيلي"

أفاد رئيس مجلس قروي عوريف، عيد الحميم شحادة، اليوم الأربعاء، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، بلدة عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح شحادة، في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال داهمت منزلين وأخذت مقاساتهما تمهيدا لهدمهما، واعتقلت عددا من المواطنين وما زالت العملية مستمرة.

وقال شحادة: إن "قوات الاحتلال داهمت منزلي الشهيدين مهند شحادة، وخالد صباح، وباشرت بأخذ مقاساتهما".

ونفذ الشهيدين شحادة وصباح، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي في رام الله، يوم أمس، اسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين واصابة أربعة أخرين بينهم حالة ميؤوس منها.