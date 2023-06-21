شهيدة متأثرةً بجراحها التي أصيبت بها خلال الاجتياح الأخير لــ"جنين"

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الطفلة سديل نغنغية (15 عاما) متأثرة بجراحها في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفلة نغنغية استشهدت في مستشفى جنين، إثر إصابتها الخطرة، حيث أصيبت برصاصة في الرأس.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع شهداء عدوان جنين، إلى 6 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرين بينهم حالات خطرة، وباستشهاد نغنغية يرتفع مجددًا إلى 7 .

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الاثنين الماضي، مدينة جنين ومخيمها، واندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، وفجرت المقاومة بعبوات ناسفة سبع آليات عسكرية ما أسفر عن إصابة 5 جنود.



