بالفيديو والصور التكبيرات تعلو في "مساجد غزة وجنين" والحلوى تزين الشوارع ابتهاجاً بعملية رام الله البطولية

علت أصوات التكبير من مكبرات الصوت من مآذن مساجد قطاع غزة ومدينة جنين، مساء اليوم الثلاثاء20/6/2023م ؛ ابتهاجاً بعملية رام الله البطولية التي قتل فيها 4 " "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين جراح بعضهم خطيرة

وبالتزامن مع تكبيرات مساجد القطاع، وزع الكثير من الفلسطينيين الحلوى ابتهاجاً بعملية رام الله البطولية وسط فرحة بالعملية التي جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين والتي أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وعشرات الإصابات

بدوره، بارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، العملية الفدائية على الطريق بين رام الله ونابلس، والتي أدت لمقتل 4 "إسرائيليين" وإصابة 4 أخرين جراح بعضهم خطيرة.

وأكد سلمي خلال تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن العملية الفدائية البطولية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.





