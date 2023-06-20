هل سيؤثر تأجيل امتحان الثانوية العامة في جنين بالأمس على موعد النتائج ؟

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور اليوم الثلاثاء 20/6/2023 ان ، قرار تأجيل الامتحانات بقاعات مدينة جنين لن يؤثر على موعد إعلان نتائج الثانوية العامة .

وقال الخضور خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها "وكالة فلسطين اليوم" قرار إعلان النتائج مرتبط بعمليات التصحيح التي تبدأ فور انتهاء الامتحان وعمليات الرصد وقرار تأجيل الامتحانات لن يكون له تأثير.

وأفاد الخضور قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل الامتحان في مصلحة الطالب لكن له تداعيات على كافة طلبة فلسطين.

وأوضح الخضور قرار تحديد موعد بديل للامتحان المؤجل سيكون على قائمة اجتماع لجنة الامتحانات العامة فور عقده.

وأشار الخضور إلى إن 1016 طالب وطالبة لم يتمكنوا تقديم الامتحانات بالأمس بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، صباح أمس الإثنين19/6/2023م، قراراً بتأجيل اختبارات الثانوية العامة في قاعات مخيم جنين حتى إشعار آخر عقب عدوان الاحتلال المستمر على المدينة ومخيمها.