كتيبة جنين تؤكد أن عملية "بأس الأحرار" هي امتداد لمعركة "ثأر الأحرار"

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن عملية "بأس الأحرار" هي امتداد لمعركة ثأر الأحرار في غزة، قائلة: "إذ نعلن مسؤوليتنا عن هذه المهمة البطولية والتي تأتي في إطار معركة "بأس الأحرار" التي أطلقتها سرايا القدس كتيبة جنين للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في جنين ومخيمها وريفها".

كما أكدت الكتيبة في بيان عسكري، على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

نص البيان العسكري لكتيبة جنين كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

{وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس- كتيبة جنين

في هذا اليوم المبارك لمعركة #بأس_الأحرار البطولية... سرايا القدس - كتيبة جنين تعلن بعون الله وقوته وتوفيقه عن تمكنها من تنفيذ عدد من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال ألحقت فيهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

حيث تمكنت الكتيبة صباح اليوم من تفجير عبوة من نوع تامر في ناقلة جند من نوع النمر ما ادى الى اعطابها ومقتل واصابة من فيها، كما نفذ مجاهدونا عمليات تفجير واشتباك على عدة محاور خلال المعركة.

نؤكد أن هذه المعركة هي امتداد لمعركة ثأر الاحرار في غزة وإننا إذ نعلن مسئوليتنا عن هذه المهمة البطولية والتي تأتي في اطار معركة "بأس الأحرار" التي أطلقتها سرايا القدس كتيبة جنين للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في جنين ومخيمها وريفها.

نؤكد على مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين.

كما نجدد عهدنا ووفاءنا لقائد مسيرتنا المباركة ولموحد الساحات الاخ القائد زياد النخالة أبو طارق، ولتعلم يا أمين الدم والشهادة أن ابناؤك في كتيبة جنين يلقنون العدو الدورس ويوجهون صفعة في وجه هذا الكيان المسخ ... واننا سائرون على عهد ودرب الشهداء ووصايهم عهد الشهيد القائد طارق عز الدين أبو محمد

...جهادنا مستمرة وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس كتيبة جنين

19/6/2023