كم وحدة عسكرية "إسرائيلية" شاركت في اقتحام جنين اليوم؟

كشف وسائل إعلام" إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين19/6/2023م، تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية "الإسرائيلية" لمدينة جنين اليوم والتي أسفرت عن إصابة 8 جنود "إسرائيليين" واعطاب 7 آليات عسكرية بعد كمين محكم نفذته كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وبحسب صحيفة " يسرائيل هيوم"، فإن العملية في جنين قد بدأت الساعة 4:00 فجرا وانتهت الساعة 15:00-16:00 وشارك في العملية مئات الجنود من 6 وحدات مختلفة منها غفعاتي وماجلان ودفدوفان والمستعربين والمظليين.

وبينت الصحيفة "الإسرائيلية"، أن العملية أسفرت عن إصابة 8 جنود أحدهم جندي مظلي أصيب خلال محاولات إنقاذ القوات المحاصرة، كما تضررت 7 مركبات عسكرية

وتمكنت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم من إيقاع عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بحقل من النيران واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص من مسافات قريبة مع جيش العدو وضمن عملية اطلقت عليها "بأس الأحرار" للتصدي للعدوان الصهيوني الذي استهدف مدينة جنين اليوم، أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وعشرات الإصابات، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 من جنوده بينهم حالات خطيرة