مقاومون يستهدفون حاجز "الجلمة" شرق جنين بوابل من الرصاص

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 19/6/2023م، بالرصاص حاجزاً عسكرياً "إسرائيلياً" في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل من الرصاص حاجز الجلمة شرق جنين.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.