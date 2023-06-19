مباشر.. تشييع جثامين شهداء جنين

بدأت الجماهير الفلسطينية، عصر اليوم الاثنين، بتشييع جثامين شهداء مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وألقت عائلات الشهداء، نظرة الوداع الأخيرة على أبنائهم، قبل أن ينقل جثمانهم إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة عليهم، حيث انطلق موكب التشييع بعدها، وصولاً إلى مقبرة الشهداء لدفنهم.

وردد المشاركون في التشييع، شعارات وهتافات منددة للانتهاكات والتصعيد العسكري في جنين ومخيمها.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جنين، فجر اليوم واستمرت لثمانية ساعات متواصلة، واندلعت اشتباكات مسلحة خلال عملية الاقتحام.

وتمكن المقاومون من اعطاب خمسة آليات عسكرية، إثر تفجير عبوات ناسفة واطلاق النار عليها، خلال الاقتحام الذي شاركت فيه طائرات مروحية عسكرية، وأطلقت صواريخ -جو أرض- باتجاه أهداف عدة.