تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19/6/2023 خلال تعاملاتها الصباحية ، بفعل تعزز قوة الدولار، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير التصريحات القوية من قادة السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة هادئة اليوم نظرًا لاحتفال الولايات المتحدة بعيد "جونتينث"، الذي يحتفل فيه بتحقيق التحرر من العبودية. وبالتالي، ستكون الأسواق المالية الأمريكية مغلقة الاثنين.

ويجدر بالذكر أن أسعار الذهب تتأثر عادة بعوامل عديدة، بما في ذلك تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة والأحداث العالمية الجيوسياسية، ويتابع المستثمرون تلك العوامل بعناية لتحديد اتجاهات سوق الذهب.