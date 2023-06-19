القيادي شهاب: مايجري في جنين تعبير حقيقي عن شعبنا وحالة المقاومة والاشتباك

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الاثنين 19/8/2023، أن ما يجري في جنين بالضفة المحتلة، وما تسطره المقاومة هو التعبير الحقيقي عن الشعب الفلسطيني وحالة المقاومة والاشتباك.

وتواصل اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم جنين، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد شاب وإصابة 25 آخرين، فيما أصيب 6 جنود بينها خطيرة في اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة.

وشدد شهاب، على أن العدو الصهيوني، ليس له أمام شعبنا الفلسطيني سوى المقاومة والسلاح والعمل الفدائي المقاوم، والقتال ماضٍ حتى يأذن الله من عنده بالنصر والتمكين.

وحيا القيادي شهاب، الأبطال المقاتلين الشجعان الذين يدافعون عن مخيم جنين، الذي يعتبر عنوان المقاومة والبسالة والصمود.

وقال شهاب:" جنين لا تتوقف عن صناعة المجد وكتابة اسمها بأحرف من نور في تاريخ الأمة وسجل المقاومة، كما أن سرايا القدس وكتيبة جنين يبقى اسمها حاضراً في كل ساحات الاشتباك مع العدو".

وحيا، القيادي شهاب أبطال جنين باعتبارهم عناوين المقاومة، وجنين باتت امتداد للمسيرة الطويلة من الجهاد والمقاومة والصمود على الأرض، يسطرون العزة والفخر.

وأضاف القيادي شهاب:"العدو ليس له أمام شعبنا سوى المقاومة والسلاح والعمل الفدائي المقاوم".

وأعرب عن فخره لعمل المقاومة، حيث أصيب عدد من الجنود الصهاينة، التي تمت خلال كمين محكم لأبطال سرايا القدس الذين فجروا عبوة ناسفة في احدى الاليات الصهيونية.

وشدد على أن مايجري دليل على استمرار على حالة المقاومة والجهاد، قائلاً:" العدو لا يخوفنا بتهديده وشعبنا في حالة دفاع عن النفس والمقاومة حق مشروع، وليس أمامنا سوى خوض الاشتباك والمقاومة".

وأكد القيادي في حركة الجهاد، أن سرايا القدس مشرعة سلاحها في وجه العدو الصهيوني، وليس لديها وكافة الفصائل والقوى خيارات سوى المقاومة والجهاد والصمود في وجه الاحتلال.

وبشأن إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية في جنين ونابلس، اعتبر القيادي شهاب، أن إعلان العدو الصهيوني عن عملية جديدة هو تكريس للفشل لما مني به في كاسر الأمواج، حيث وعد وهدد وهول في إعلامه العبري.