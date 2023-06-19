كتيبة جنين تعلن عملية "بأس الأحرار" رداً على العدوان الصهيوني

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، انطلاق عملية "بأس الأحرار" رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

نص تصريح سرايا القدس- كتيبة جنين كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

تصريح عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نعلن بحول الله وقوته عن عملية "بأس الأحرار" لرد عدوان وتوغل قوات الاحتلال على مدينة جنين،ونؤكد استمرار القتال، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله، وأن ما رأه العدو هو شيء يسير مما أعده مجاهدونا.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

واستشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة عدد كبير من المواطنين بجراح مختلفة بينهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف والجابريات في محيط مخيم جنين، إذ جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما منع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى مصاب واسعافه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 3 شهداء ارتقوا وأصيب 29 آخرين بالرصاص الحي، بينها 4 بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الاصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.

وأضافت الوزارة: "استشهاد الطفل أحمد يوسف صقر، وخالد عزام عصاعصة (21 عاماً)، وقسام أبو سرية (29 عاماً) خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين".