مصر تستعد لطرح عملة جديدة

يستعد البنك المركزي المصري، خلال أيام، لطرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة، في السوق المصرفي.

ومن المتوقع أن يتم تداولها لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد المهندس، خالد فاروق: "إن هناك تغييرا طفيفا في شكل الـ20 جنيها البلاستيكة عن مثيلتها التي تم عرض تصميمها على الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف فاروق: " تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام، وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين الأوراق النقدية والوثائق ضد التزييف، وليست شكلا "جماليا ولا تحمل أي دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزي : "تصميم الـ20 جنيها البلاستيكية سيراعي أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم، كما ستتميز بالمرونة والقوة والسُمك الأقل، فضلا عن أن طول العمر الافتراضي لها سيصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن".

وأشار إلى بأنها مقاومة للماء وأقل تأثرا بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع ومقاومة للتلوث، مقارنة بفئات النقود الورقية المتداولة، حيث يصعب تزييفها أو تزويرها.

وبحسب المصادر، تحمل فئة الـ20 جنيه البلاستيكية صورة مسجد محمد علي، وهو أحد المساجد الأثرية المهمة والشهيرة بالقاهرة، حيث أنشأه محمد علي باشا، ويعد من أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية التي استخدمت في تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية على مدار عدة عصور.