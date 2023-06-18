متى اول ايام عيد الاضحى 2023 في الجزائر؟

متى اول ايام عيد الاضحى في الجزائر، يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد عيد الاضحى 2023 في الجزائر، نظرًا لأن عيد الأضحى هو العيد الثاني الذي يحتفل به المسلمون بعد عيد الأضحى المبارك وينتظرون قدومه كل عام ليقيموا مظاهر الاحتفال به ومن ضمنهم الأضحية، ولهذا السبب يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" موعد حلول عيد الاضحى في دولة الجزائر.

متى اول ايام عيد الاضحى في الجزائر؟

أول أيام عيد الأضحى في الجزائر يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو، وهذا تبعًا لما تم إعلانه فلكيًا، حيث إن عدد الأيام بينه وبين عيد الفطر المبارك هو 68 يوم لهذا العام.

إجازة عيد الاضحى في الجزائر

قام مجلس الوزراء الذي تم عقده من قبل رئيس الجمهوري الجزائري عبد المجيد تبون أن إجازة عيد الأضحى تكون 5 أيام وتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق ليوم عرفة 27 يونيو 2023 حتى رابع يوم العيد الموافق 1 يوليو 2023 م.

كيف يحتفل الجزائريون بعيد الاضحى المبارك؟

نوضح لكم في هذه السطور مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل الجزائر، حيث إن من مظاهر عيد الأضحى المبارك هو ذبح الأضاحي، في الجزائر يتم التحضير لذبحها منذ وقت طويل قبل يوم العيد.

قد اعتادوا أهل الجزائر وغيرهم من سكان البلاد العربية على تربية الأضاحي في بيوتهم لفترة تستمر من شهر إلى اثنين، ومن ثمَّ يقوموا بذبحها في عيد الأضحى المبارك امتثالًا لأوامر الله عز وجل، حيث إن الأضحية هي الأساس في عيد الأضحى.

يقوم رب العائلة في الجزائر بشراء الأضحية والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الوقت الحالي، وتقوم ربة المنزل بالاستعداد لاستقبال العيد بتنظيف المنازل وشراء الملابس الجديدة والأواني علاوة على الأفرشة التي يحتاجون لها في هذه المناسبة السعيدة.

كما تقمن السيدات بصناعة الحلويات ليتم تقديمها مع الشاي والقهوة، والحرص على شراء الملابس الجديدة للأطفال لإدخال بهجة عيد الأضحى والسرور على قلوبهم، وبعد كل هذه الاستعدادات، يقوم الناس في أول يوم الأضحى بتسوية اللحوم سواء من خلال الشوي أو السلق أو تحضيرها بأي طريقة أخرى وطهي الأنواع الفاخرة من الطعام وزيارة الأهل والأحباب والأقارب.

كما أن من ضمن المظاهر في الجزائر أن الأهالي تقوم بتزيين ظهر الأضحية في ليلة العيد بالحناء، حيث تقوم الأمهات والجدات بوضع الحناء للأطفال والكباش، وتلك العادات تم توارثها وانتقالها عبر الجدات حتى وصلت إلى الأجيال الحالية.