أجمل رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023-1444 لأولادي

رسائل تهنئة في عيد الاضحى المبارك 2023 لأولادي، أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الاضحى المبارك 2023-1444، حيث يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن اجمل الرسائل لإرسالها لأبنائهم في عيد الأضحى المبارك، فبالنسبة للآباء لا يوجد لديهم من هم أغلى من أولادهم، وينتظر الكثيرون عيد الأضحى لإرسال أجمل التعبيرات والتهنئات، وفي هذه المقالة يقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" أجمل رسائل تهنئة للأبناء في عيد الاضحى المبارك.
رسائل تهنئة بعيد الأضحى 2023
من أجمل الأمور التي يمكن للآباء القيام بها، إرسال تهنئة عيد الأضحى لأولادي، ومن تلك التهنئات ما يلي:
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بمناسبة عيد الأضحى المبارك أهنئكم يا أحبابي وأدعو الله أن يثبت خطاكم ويرزقكم تحقيق ما تتمنون.
- أولادي أنتم عيدي وبهجتي أسأل الله أن يحفظكم لي وأن يديمكم نعمة جميلة في حياتي.
- سعادتي لا تكمل إلا بوجودكم، كل عام وأنتم بخير يا أولادي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
- في عيد الأضحى المبارك أحببت أن أهنئكم بقدوم العيد، كل عام وأنتم بخير يا كل الخير.
- أولادي يا مصدر سعادتي وبهجة أيامي، كل عام وأنتم سالمين ومعافين من كل شر ومرض، أسأل الله أن يجعل حياتكم كلها فرح وسرور.
- كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويرزقنا الفردوس الأعلى اللهم آمين.
- يا قطعة من قلبي أسأل الله أن يرزقكم راحة البال وأن أراكم أقرب إلى الله وأن يرزقني بركم.
- عيد أضحى مبارك يا موطني ويا مصدر هنائي، كل عام وأنتم بخير.
اروع رسائل تهنئة لأولادي في عيد الاضحى 2023
يستطيع الآباء إهداء أبنائهم رسائل تهنئة في عيد الاضحى لأولادي، ومن أجمل تلك الرسائل:
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أبنائي الغالين أعاد الله عليكم العيد بالصحة والسلامة وأدامكم نعمة في حياتي وحفظكم لي من كل سوء.
- عيدكم مبارك يا أحبائي أسأل الله أن يحفظكم وأن يرزقكم الخير في الدنيا والآخرة، كل عام وأنتم بقلبي كل عام وأنتم بخير.
- كل عام وأنتم بخير يا عيد أيامي، كل عام وأنتم البهجة والفرح عيدكم مبارك يا أحبابي.
- كل عام وأنتم بصحة وعافية، أدام الله عليكم فرحة الأعياد أدام قربكم وبركم بي.
- كل عام وأنتم بخير يا ثمرة فؤادي ويا فرحة أيامي، أسال الله ان يتقبل منا الطاعات، عيدكم مبارك.
- مهما كبرتم فستظلون صغاري، كل عام وأنتم بألف صحة وهناء.
- حبي لكم لا ينتهي أتمنى لكم من الله أن تعيشوا حياة طويلة مليئة بالفرح والسعادة.
- أولادي يا شمعتي التي أحرص عليها، كل عام وأنتم بخير يا أحبابي.
- اللهمّ في يوم العيد أسألك لأولادي دوام الصّحة والعافية، ودوام السّلامة والأمان يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم أسألك أن تُكرمهم بالنّجاة من البلاء والدّاء، وأن تكرمهم بإجابة الدّعاء، آمين.
- اللهمّ في يوم العيد لا تدع لأولادي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا عنهم فرّجته، ولا حزنًا في قلوبهم إلّا أزلته، ولا حاجةً لهم إلّا قضيتها يا ربّ العالمين، اللهمّ اجعلهم من أهل الجنّة، والحمد لله ربّ العالمين.
- اللهمّ في يوم العيد الفضيل، أسألك لأولادي البارّين أن ترزقهم الأزواج الصّالحين، وتكرمهم بالذّرية الصّالحة البارّة بهم، أنت على ما تشاء قدير يا رب العالمين، آمين.
- اللهمّ في يوم العيد أسألك أن تحفظ أولادي من كلّ شرٍّ وضر أنت خير الحافظين، اللهمّ عافهم في أبدانهم، وفي أسماعهم وفي أبصارهم وعافهم في الدّنيا والآخرة، آمين والحمد لله ربّ العالمين.
- اللهمّ في يوم العيد المبارك أستودعك أولادي وأبنائي الصّالحين، وأسألك لهم الغفران والرّضوان والسّعادة في الدّنيا والآخرة واهدهم يا رب إلى الصّراط المستقيم، وثبّتهم على الدّرب القويم.