نادي الأسير: "تعقد اليوم جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة للنظر بطلب الإفراج المبكر عنه

أكد نادي الأسير اليوم الأحد 18/6/2023 ، أن ما تسمى بمحكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة في (الرملة).

وقال نادي الأسير: إن المحكمة ستنظر في طلب أحقية الأسير دقة بأن يمثل أمام اللجنة للنظر بهدف الإفراج المبكر عنه، وذلك استنادًا للتصنيف الذي ستحدده اللجنة".

وكانت لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في 31 مايو 2023 ، رفضت الإفراج عن الأسير وليد دقة، وحوّلت قضيته إلى لجنة خاصة مسؤولة عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية) بأن اللجنة قررت “عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن وليد دقة استجابة لمطلب الوزير الصهيوني إيتمار بن غفير”. وادّعت اللجنة أن البت في طلب الإفراج عن دقة ليس من صلاحياتها.