العالم الإسلامي يتحرى هلال ذي الحجة مساء اليوم الأحد 2023-1444

دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد الموافق 18 يونيو للعام 2023-1444.

وقالت المحكمة العليا السعودية العليا: إنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م".

وأضافت “نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

"تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".