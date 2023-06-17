22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

نفذ مقاومون فلسطينيون 22 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 5 عمليات إطلاق نار، إلى جانب تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 16 نقطة.

وألقى مقاومون عبوات ناسفة، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وبلدة السيلة الحارثية.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب مخيم عسكر، وخلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

وألقى الشبان الحجارة صوب قوات الاحتلال خلال مواجهات قرب معسكر عوفر وقرية دير بزيع في رام الله، وبلدات برقين وعرابة وفقوعة والسيلة الحارثية في جنين.

ورشق الشبان مركبات الاحتلال بالحجارة في مخيم عسكر وبلدى بيت فوريك وبرقة وبيتا في نابلس، بالإضافة إلى تقوع وباب الزاوية وبيت أمر في الخليل.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينما استشهد فلسطينيان.

وفي الفترة الممتدة ما بين التاسع من يونيو/ حزيران الجاري والخامس عشر من الشهر نفسه، وثق معطى 159 عملاً مقاوماً، بينها 23 عملية إطلاق نار ومحاولة طعن.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ المقاومون 1025 عملًا مقاومًا؛ خلال شهر مايو/ أيار الماضي، تصدرتها محافظة نابلس بواقع 225 عملًا تلتها الخليل بـ 148.