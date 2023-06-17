سعر الدولار في سوريا اليوم - سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الإثنين في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد حافظ سعر الدولار على استقراره اليوم مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات السبت 17 يونيو/ حزيران، مع خطوات لدعم القطاعات الاقتصادية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم - سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي، واجتمع وزير الصناعة السوري الدكتور عبدالقادر جوخدار مع رئيس اتحاد غرف الصناعات السورية ورئيس غرفة دمشق وريفها غزوان المصري، وعدد من المعنيين في قطاع الصناعات الغذائية، لدعم الليرة السورية أمام الدولار من باب الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة أن وزارته تعمل على دراسة ومعالجة مجمل القضايا التي تهم جميع القطاعات الصناعية التي تم طرحها خلال اجتماعات الهيئات العامة للغرف الصناعية ضمن توصيات مشتركة مع اتحاد غرف الصناعة.

وأكد جوخدار حرص الحكومة على متابعة القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعيين في إطار عمل متكامل من جميع الجهات الحكومية المعنية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وأكد غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية انه تم الاتفاق مع وزير الصناعة على رفع جميع مطالب غرف الصناعة في جميع المحافظات ضمن مذكرة الى اللجنة الاقتصادية لمعالجة جميع المعوقات كلا على حدة من تمويل المستوردات وسعر القطع والسرعة بالإجراءات اضافة لذلك طالبنا بتفعيل وتنظيم المناطق الصناعية المقترحة وفق البلاغ رقم ١٠ حيث يتم ادخال التجمعات والمعامل والمنشئات بالمناطق الصناعية، سعر الدولار في سوريا اليوم - سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم - سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزيـ فقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف،

في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي نحو 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و 9000 ليرة للبيع

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم

بحسابات تحويل الدولار إلى الليرة السورية اليوم بالسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

واستقر سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9721 ليرة للشراء و 9835 ليرة للبيع

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

كما نوضح لكم في سعر الدولار في سوريا اليوم - سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي، أن سعر الليرة التركية اليوم في سوريا قد بلغ 374 ليرة للشراء 380 ليرة للبيع.