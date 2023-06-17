سرايا القدس –كتيبة جنين تكشف تفاصيل إفشالها محاولة الاحتلال استدراج المجاهدين إلى نقاط الاشتباك

أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين أن الاحتلال فشل فجر اليوم السبت 17/6/2023 في محاولة استدراج المجاهدين إلى نقاط اشتباك ومواجهة قد تجهز فيها مسبقاً ليتمكن من استهدافهم ،مشيرةً أن إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا العالية كانت لهم بالمرصاد.

وبينت الكتيبة أن المجاهدين تمكنوا من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور محققين إصابات مباشرة.

بالإضافة إلى تمكن المجاهدين من خوض اشتباكات عنيفة في محيط جامع طوالبة وتفجير عدد من العبوات في قوات وآليات الاحتلال ما أجبرها على التراجع بعد فشل خططهم وخاضوا اشتباكات في كل من «منطقة الأردنية وشارع حيفا»، أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وشددت الكتيبة على أن مجاهديها نفذوا هجمات عنيفة صوب قوات الاحتلال بعد إفشال مخططات الاحتلال ، وأصبحت في موقع الهجوم، وأصبح مجاهدونا المُطارِدين لا المطَارَدين حيث طاردَ مجاهدونا آليات الاحتلال التي خرجت تجر أذيال الخيبة بعد أن ذاقت أصناف العذاب.

البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

التصدي لقوات وآليات الاحتلال فجر اليوم

في محاولة فاشلة نفذها جيش العدو فجر اليوم لاستدراج المجاهدين إلى نقاط اشتباك ومواجهة قد تجهز فيها مسبقاً ليتمكن من استهدافهم إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا العالية كانت لهم بالمرصاد.

حيث تمكن مجاهدونا من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور محققين إصابات مباشرة.

كما تمكن مجاهدونا من خوض اشتباكات عنيفة في محيط جامع طوالبة وتفجير عدد من العبوات في قوات وآليات الاحتلال ما أجبرها على التراجع بعد فشل خططهم وخاضوا اشتباكات في كل من «منطقة الأردنية وشارع حيفا»، أمطروا خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبعد فشل مخططات العدو نفذت الكتيبة هجمات عنيفة صوب قوات الاحتلال، وأصبحت في موقع الهجوم، وأصبح مجاهدونا المُطارِدين لا المطَارَدين حيث طاردَ مجاهدونا آليات الاحتلال التي خرجت تجر أذيال الخيبة بعد أن ذاقت أصناف العذاب.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين