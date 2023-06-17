بالفيديو إصابة شاب بالرصاص في اشتباكات مُسلحة عنيفة مع الاحتلال في جنين

أصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم السبت 17-6-2023، خلال اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي: "تم وصول إصابة باليد اليمنى لشاب برصاص الاحتلال إلى المستشفى."

وأفادت مصادر محلية، بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مخيم جنين، حيث استهدف المقاومون آليات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام مدينة جنين.

وفي أعقاب تصدي المقاومين لقوات الاحتلال التي اقتحمت محيط المخيم، اضطرت للانسحاب باتجاه بلدة برقين.

وبدورها، أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن الاحتلال فشل، فجر اليوم السبت 17/6/2023، في محاولة استدراج المجاهدين إلى نقاط اشتباك ومواجهة قد تجهز فيها مسبقاً ليتمكن من استهدافهم، مشيرةً ان إلا أن معية الله ويقظة مجاهدينا العالية كانت لهم بالمرصاد.

وبينت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال على أكثر من محور محققين إصابات مباشرة.