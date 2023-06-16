أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 16-6-2023

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 16-6-2023، على ثبات أسعارها، فيما ارتفع سعر البيض قليلاً.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحديثاً مستمراً لكافة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بالأسواق؛ لأنها تهم شريحة كبيرة من المواطنين ويبحثون عنها باستمرار.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 16-6-2023، كما يلي: