معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 2023، أعلنت اللجنة القطرية على لسان رئيسها السفير محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 يونيو 2023، للأسر المتعففة في قطاع غزة، إذ قالت اللجنة ان الصرف سيبدأ من يوم غد الخميس الموافق 15 يونيو 2023، وبعد ذلك كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 معايير صرف المنحة القطرية عن شهر 6 للأسر الفقيرة والمتعففة في القطاع.

معايير المنحة القطرية لشهر 6

معايير المنحة القطرية لشهر 6، وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت إن هناك عدة معايير لصرف المنحة القطرية (48) لشهر 6 الجاري 2023، وسترفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة، معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 6 2023، حتى يتمكن المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار أن يطلعوا عليها ويتعرفوا إذا كانوا ضمن كشوفات الشهر الجاري أو لا.

معايير المنحة القطرية لشهر 6

أولا: جميع من استلم أقل من 38 مرة ولا يستفيد من الشؤون الاجتماعية

ثانيا: الاستكمال من كشف الشؤون (مدقق ومعتمد) على أن يكون فعال مسبقا في ملف المنحة القطرية وفق التالي:

كل من استلم أقل من 9 مرات

كل من استلم 9 مرات وعدد أفراد الأسرة 2 أعزب فما فوق

ثالثا: تم توقيف الصرف للمسافرين لحين عودتهم باستثناء المرضى ومرافقيهم على ألا يتجاوز مدة العلاج عام واحد

رابعا: تم توقيف من ليس لديه جوال لحين تعديل بياناته على الدخول الموحد

خامسا: تم توقيف من لديهم تصاريح عمل للداخل وحالته فعاله.

وأكدت الكحلوت أن المنحة القطرية ستصرف بمبلغ (310) شواكل إسرائيلي لعدد قرابة (107) ألف عائلة في قطاع غزة.