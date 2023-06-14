دعاء يوم عرفة 2023.. دعاء مستجاب قبل الافطار يوم عرفة، حيث يعتبر ثاني شعائر الحج هو الوقوف بعرفة، وهو أحد الأركان الأساسية لفريضة الحج. ويعتبر يوم عرفة من أهم الأيام في الحج، حيث يتجمع المسلمون من جميع أنحاء العالم في سهل عرفة بالقرب من مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. يوافق يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري، لذلك قرر فريقنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن يقدم لكم أفضل الادعية التي يستحب الدعاء بها تقربا لله عز وجل في هذا اليوم الفضيل.

تعتبر عرفة مناسبة للتوبة والاستغفار، وفيها يقوم الحجاج بالوقوف في صعيد عرفة من بعد صلاة الظهر حتى غروب الشمس، وهذا الوقوف يعد ركنًا أساسيًا في الحج، ولا يتم الاعتبار بصحة الحج دون أداء هذه الشعيرة.

يتجمع المسلمون في سهل عرفة بصورة جماعية، ويقفون في صلاة وذكر ودعاء واستغفار. يتوجه الحجاج إلى الله بالدعاء والتضرع والاستغفار، يستغلون هذا اليوم لطلب المغفرة والرحمة والتوبة من الله. ويعتقد أن يوم عرفة هو يوم تنزل فيه الرحمة وتقبل الدعاء، ويمكن للمسلم أن يطلب فيه مغفرة الذنوب وتحقيق الطلبات والأمنيات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن يوم عرفة يتضمن أيضًا خطبة الوداع التي يلقيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل أن يتوجه إلى المدينة المنورة، وتُعتبر هذه الخطبة من أهم الخطب في تاريخ الإسلام، حيث تضمنت مبادئ وتوجيهات دينية وأخلاقية هامة.

باختصار، ثاني شعائر الحج هو الوقوف بعرفة، وهو يوم من أيام الحج المهمة جدًا حيث يتجمع المسلمون لطلب المغفرة والرحمة وتحقيق الطلبات والأمنيات. كما يتضمن يوم عرفة خطبة الوداع التي تلقيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.





ويعتبر يوم عرفة هو يوم عظيم في الإسلام، يوافق التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بالوقوف بعرفة، ويعتبر يومًا للتوبة والاستغفار والدعاء. إليك بعض الأدعية التي يمكنك قراءتها في يوم عرفة:

اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، واعف عني واغفر لي ذنبي وخطيئتي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته، ومن كل خطيئة أخطأتها، ومن كل تقصير أقصرته، ومن كل نقص عملته. اللهم ارزقني حلاوة الإيمان ونور القلب، وأحشرني مع النبيين والصديقين والشهداء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. اللهم ارفع قلوبنا إليك واجعلها خاشعة وخضوعًا لك، واجعلنا من الذاكرين والشاكرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. يا رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل العقدة من ألسنتنا، يفقهه قولنا. يارب فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. يارب لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل على ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّى، ووفقنى، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه. اللهم أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم على أمرًا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا. يارب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد. يارب يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة. يارب ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء. يارب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.

يكفّر السنة الماضية والسنة القابلة

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: «يكفّر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.