حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تركزت في محافظات جنين وطولكرم والقدس.

وطالت هذه الاعتقالات: الشقيقين محمد، وضياء تركمان بعد مداهمة منزلهما في حي خروبة في جنين، والشاب قصي أبو الرب من بلدة جلبون في أعقاب اقتحام منزل عائلته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عامر سلامة من سكان مخيم طولكرم عند مروره عن حاجز دير شرف قرب نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الشيخ عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال المدينة، فيما اعتقل الشاب شادي شرحة بعد الاعتداء عليه في شارع الواد بالقدس المحتلة.