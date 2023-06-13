نتائج التحقيق في عملية "محمد صلاح": إهمال وفشل أمني وعزل وإجراءات عقابية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 13/6/2023، عن قرارات جديدة وعقوبات في أعقاب العملية البطولية التي نفذها الجندي المصري محمد صلاح.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري، تسلل الجندي المصري محمد صلاح، داخل كيان العدو، وقتل جندي ومجندة من كتيبة "بارديلاس"، كما قتل جنديا آخر وأصاب ضابطا في وقت لاحق قبل أن يتم قتله برصاص جيش الاحتلال.

وأفادت وسائل الإعلام، أن جيش الاحتلال قرر عزل قائد لواء "فاران" واتخاذ إجراءات عقابية وتوبيخ ضباط آخرين بسبب عملية الشرطي المصري الشهيد محمد صلاح، ونقل آخرين وتأخير ترقياتهم لمسؤوليتهم عن الفشل الأمني.

ووفاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد كشف التحقيق في عملية الحدود المصرية فشلاً أمنياً وإهمال من القادة.

كما قرر إغلاق ممرات الطواري وتقليص دوام الجنود لأقل من 12 ساعة.