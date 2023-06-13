ما هي أول شعيرة من شعائر الحج، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، عندما نتحدث عن أول شعائر الحج، فإننا نعود إلى أصول الإسلام وتاريخه العريق. الحج هو واحد من أركان الإسلام الخمسة ويعد أحد أعظم التجمعات الدينية في العالم. يقصده المسلمون من مختلف أنحاء العالم لأداء مجموعة من الشعائر الدينية في مكة المكرمة، وتاريخه يعود إلى زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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تبدأ أول شعائر الحج بالإحرام، وهو الحالة التي يدخل فيها الحاج في حالة إحرام خاصة بالحج. يلبس الحاج إزارًا أبيضًا غير مخيط، وهو رمز للتواضع والتجرد من الدنيا، ويقوم بتعليق قطعة قماش تسمى "إحرام" على كتفيه. يُعتبر دخول الحاج في حالة الإحرام بداية رسمية لشعائر الحج.
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ثم يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة، حيث يؤدون الطواف حول الكعبة الشريفة. الكعبة هي المسجد الحرام وتعد أقدس مكان في الإسلام. يطوف الحاجون حول الكعبة سبع مرات في اتجاه عقارب الساعة، ويقومون بالاستعراض بين الركن اليماني والحجر الأسود إذا تيسر لهم ذلك.
- بعد الطواف، يتوجه الحجاج إلى المشعر الحرام لأداء الصلاة في صعيد عرفة. يقف الحجاج في عرفات يوم عرفة الذي يوافق التاسع من ذي الحجة. يعتبر هذا اليوم أحد أهم أيام الحج، حيث يُعتقد أنه في هذا اليوم تُغفر الذنوب وتستجاب الدعوات.
- ثم يتوجه الحجاج إلى مزدلفة لقضاء الليل، حيث يجمعون الحصى البيضاء ويؤدون صلاة الليل والصبح. يعتبر يوم عرفة وليلة مزدلفة مرحلة حاسمة في رحلة الحج، حيث يتوجب على الحجاج التجمع والتأمل والاستغفار.
- يتوجه الحجاج إلى مِنًى ويرمون الجمرات. يرمي الحجاج سبعة أحجار صغيرة على الجمرة الكبرى، وهي رمز لرفض الشيطان والتغلب على الإغراءات الشيطانية. يرمي الحجاج أيضًا الجمرتين الوسطى والصغرى.
- يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لإكمال بقية الشعائر، بما في ذلك الطواف الوداع حول الكعبة قبل مغادرتهم مكة. يعد الحج تجربة روحية عميقة وفرصة للتواصل والتآلف بين المسلمين من جميع أنحاء العالم.
بهذه الطريقة، تتضمن أول شعائر الحج عدة مراحل مهمة تعكس التواضع والتجرد، وتذكر المسلمين بأصولهم الدينية وقيمهم. إن أداء هذه الشعائر يعزز الوحدة والتعاون بين المسلمين، ويذكرهم بأهمية التواصل مع الله عز وجل.