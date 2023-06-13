ما هي أول شعيرة من شعائر الحج..!؟

تبدأ أول شعائر الحج بالإحرام، وهو الحالة التي يدخل فيها الحاج في حالة إحرام خاصة بالحج. يلبس الحاج إزارًا أبيضًا غير مخيط، وهو رمز للتواضع والتجرد من الدنيا، ويقوم بتعليق قطعة قماش تسمى "إحرام" على كتفيه. يُعتبر دخول الحاج في حالة الإحرام بداية رسمية لشعائر الحج.

ثم يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة، حيث يؤدون الطواف حول الكعبة الشريفة. الكعبة هي المسجد الحرام وتعد أقدس مكان في الإسلام. يطوف الحاجون حول الكعبة سبع مرات في اتجاه عقارب الساعة، ويقومون بالاستعراض بين الركن اليماني والحجر الأسود إذا تيسر لهم ذلك.

بعد الطواف، يتوجه الحجاج إلى المشعر الحرام لأداء الصلاة في صعيد عرفة. يقف الحجاج في عرفات يوم عرفة الذي يوافق التاسع من ذي الحجة. يعتبر هذا اليوم أحد أهم أيام الحج، حيث يُعتقد أنه في هذا اليوم تُغفر الذنوب وتستجاب الدعوات.

ثم يتوجه الحجاج إلى مزدلفة لقضاء الليل، حيث يجمعون الحصى البيضاء ويؤدون صلاة الليل والصبح. يعتبر يوم عرفة وليلة مزدلفة مرحلة حاسمة في رحلة الحج، حيث يتوجب على الحجاج التجمع والتأمل والاستغفار.

يتوجه الحجاج إلى مِنًى ويرمون الجمرات. يرمي الحجاج سبعة أحجار صغيرة على الجمرة الكبرى، وهي رمز لرفض الشيطان والتغلب على الإغراءات الشيطانية. يرمي الحجاج أيضًا الجمرتين الوسطى والصغرى.