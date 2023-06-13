الاحتلال يعتقل نجل الشهيد عجاج في طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء المجاهد حمزة أحمد عجاج (25 عامًا)، نجل الشهيد القائد في سرايا القدس أحمد عجاج من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة صيدا بعشرات الآليات العسكرية وداهمت منزل المجاهد عجاج قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمجاهد عجاج هو نجل القائد في سرايا القدس أحمد عجاج من بلدة صيدا والذي ارتقى برفقة الشهيد عزمي عجاج خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في 30 مارس عام 2002م.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال والملاحقة بحق كوادر الجهاد والمقاومة في محافظات الضفة الغربية المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.