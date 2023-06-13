كتيبة نابلس: تصدينا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم من عدة محاور

أعلنت كتيبة نابلس - مجموعات عسكر اليوم الثلاثاء 13/6/2023 التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم من عدة محاور.

وقالت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت نابلس من عدو محاور صباح اليوم الثلاثاء 13-6-2023، وقامت بأخذ قياسات منزل الشهيد معاذ المصري .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل الشهيد معاذ المصري منفذ عملية الأغوار تمهيداً لهدمه، خلال اقتحام مدينة نابلس، فجر اليوم.

أعلنت كتيبة نابلس اليوم الثلاثاء 13/6/2023 التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم من عدة محاور.

وقالت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت نابلس من عدو محاور صباح اليوم الثلاثاء 13-6-2023، وقامت بأخذ قياسات منزل الشهيد معاذ المصري .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل الشهيد معاذ المصري منفذ عملية الأغوار تمهيداً لهدمه، خلال اقتحام مدينة نابلس، فجر اليوم.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ"

بلاغ عسكري صادر عن كتيبة نابلس - مجموعات عسكر

بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم من عدة محاور فجر اليوم.

حيث تمكن مجاهدونا الأبطال من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

كتيبة نابلس - مجموعات عسكر