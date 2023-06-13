الاحتلال ينشر نتائج تحقيقات عملية الجندي المصري محمد صلاح التي أدت لمقتل 3 "إسرائيليين"

ينشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 13/6/2023، نتائج التحقيقات التي أجراها في عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي المصري محمد صلاح عند الحدود وقتل 3 جنود (إسرائيليين)، منذ نحو أسبوعين.

موقع واي نت العبري، بين انه سيتم تسليم نسخة من التحقيقات لعوائل الجنود القتلى، قبل أن يتم نشرها للجمهور.

وتوقع الموقع أن تكون هناك قرارات ضد ضباط بسبب أوجه قصور خطيرة تم اكتشافها في التحقيق الذي سلمه قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية إليعارز توليدانو، يوم الخميس الماضي، إلى رئاسة الأركان، ويظهر من خلاله الفشل في تسيير ونشر القوات بشكل صحيح.

ووفقًا للتحقيقات، فإن جنديين سمعا 4 طلقات نارية من نقطة تبعد 200 متر عن النقطة التي قتلت فيها المجندة وجندي، ولم يبلغا عن ذلك لاعتقادهما أنها كانت بسبب الرياح، وبفعل تكرار إطلاق النار في المنطقة، كما يبدو أن الجندي الذي أصيب بالرصاص كان جالسًا على كرسي وأن الجنود لم يعرفوا بممر الطوارئ الذي تسلل منه الشرطي المصري، ولم يتلقوا أي تنبيه فوري لتسلله.

وليس من الواضح من وافق على مناوبة 12 ساعة متتالية للجنود في ظروف مرهقة وصعبة.

ويشار أن واقعة إطلاق نار في ال3 يونيو على الحدود المصرية "الإسرائيلية" أدت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين ، بعد عملية إطلاق نار على مرحلتين نفذها الشهيد الجندي محمد صلاح .