حجاج الضفة يبدأون بالمغادرة للديار الحجازية اليوم والفوج الثاني من غزة

من المقرر أن يبدأ حجاج الضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 13/6/2023 المغادرة للديار الحجازية لأداء مناسك الحج ، في حين يغادر الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة للديار الحجازية .

الإدارة العامة للمعابر والحدود، أعلنت عن مغادرة 2100 حاج، بواقع 42 حافلة، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة في بيانٍ صدر عنها، أنّ غداً الأربعاء سيُغادر نحو 1800 حاج بواقع 36 حافلة، داعيةً المواطنين لتجنب السفر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا لتسهيل سفر الحجاج.

وأشار إلى أنّ معبر الكرامة يعمل 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

ويشار إلى أن الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة بدأت بالمغادرة منذ الأمس عبر معبر رفح البري باتجاه مطار القاهرة الدولي، تمهيداً للانتقال إلى السعودية من أجل أداء فريضة الحج.

ومن المقرر أنّ تغادر الدفعات الأخرى خلال الأيام الأربعة المقبلة من خلال المعبر الفلسطيني المصري الوحيد الذي يسمح بسفر الحجاج، ثم بدخول العائدين القطاع.

900 حاج وحاجة فلسطينية، وغداً عدد مماثل، ثم 600 الأربعاء و500 الخميس.