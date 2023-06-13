"45" مواطناً من أهالي أسرى قطاع غزة  يتوجهون  لزيارة أبنائهم في سجن "نفحة"

توجه فجر اليوم الثلاثاء 13/6/2023 ، " 45 مواطنا من أهالي أسرى قطاع غزة إلى سجن "نفحة" الصحراوي لزيارة أبنائهم.

وقال مركز إعلام الأسرى: إن مغادرة الأسرى ستكون عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وتواصل سلطات الاحتلال منع نحو 90 أسيرًا ينتمون لحماس والجهاد الإسلامي من زيارة أبنائهم في السجون منذ سنوات.

ويعتقل الاحتلال في سجونه 200 مواطن من قطاع غزة، بينهم 26 محكومًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، و31 مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا بشكل متواصل.

يقبع في سجون الاحتلال نحو 5 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، ونحو ألف معتقل إداري، فيما استشهد 236 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.