بدء محاكمة نتنياهو بقضايا فساد

بدأت اليوم الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي ستستمر لثلاثة أيام، يواجه فيها اتهامات بالفساد، كما يدلي فيها زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بشهادته.

ووفقاً لـ(فرانس برس)، يدلي زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، يائير لبيد بشهادته، أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في إطار المحاكمة بشأن قضايا فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعد لبيد شاهداً في ما يعرف باسم "الملف 1000" الذي اتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، بعد تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) بين الأعوام 2007 و2016 من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان. -(بترا)