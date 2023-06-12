مصادر ترجح صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو 2023 خلال الأيام المقبلة

رجحت مصادر خاصة، صرف أموال المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل عائلة أو مستفيد منها في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقعت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم، صرف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، برئاسة السفير محمد العمادي، المساعدات المالية الخاصة بالمنحة القطرية، يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.

صرف المنحة القطرية الجديدة 2023

وكانت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، قد أكدت، الخميس الماضي، أن المنحة القطرية كما هي وسيتم صرفها وفق ما أعلنت اللجنة القطرية منتصف شهر يونيو.

وبينت الكحلوت، أنه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأوضحت أنه وبخصوص مخصصات الشؤون، بينت أن مفوض عام الوزارة بغزة لؤي المدهون أكد أن وزارة المالية في رام الله لم تبلغ بموعد صرف شيكات الشؤون وهناك ضغوط وجهود مستمرة بهذا الملف لحين الإيضاح بذلك.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.