عدسة "فلسطين اليوم": بدء مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج

بدأ الفوج الأول من حجاج قطاع غزة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، بالمغادرة عبر معبر رفح البري، إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج 1444-2023.

وسيغادر 2668 حاج تتوزّع على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة "الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية" لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.

و أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري أن أولى رحلات حجاج المحافظات الجنوبية ستنطلق صباح اليوم الاثنين، وتستمر على مدار أربعة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يومياً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلتان فقط.

















































































































