سعر الاضحية في بنك الراجحي في السعودية 2023 - طريق سداده

سعر الاضحية في بنك الراجحي في السعودية 2023 ، وعبر محرك جوجل الشهير يواصل ما لا يقل عشرة آلاف مواطن ومقيم سعودي في المملكة في البحث عبره من أجل الوصول إلى سعره وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نشرح فيها كامل المعلومات الخاصة في هذه الموضوع .

ويحرص فريق الموقع على نشر تفاصيل أسعار الاضاحي في بنك الراجحي في السعودية اليوم 2023 على نشرها بسبب الاهتمام الكبير الذي لاحظناه في الآونة الأخير ويترتب عليكم الان المواصلة في المتابعة حتى السطر الأخير .

سعر الاضحية في بنك الراجحي بالسعودية 2023

كما ونشير لكم بعد هذه المقدمة على الفور سعر الاضحية في بنك الراجحي بالسعودية الجديدة وهو التالي :

أولا: سعر الهدي من نوع البربري وصل إلى 855 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

ثانيا: سعر الهادي الروماني وصل 1080 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

ثالثا: سعر الهدي النعيمي وصل 1490 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

رابعا: سعر الهدي السواكني 1115 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

أسعار الأضاحي في بنك الراجحي 2023

أولا: سعر الغنم باختلاف أحجامها وصل 2000 ريال بدءً من 1700 ريال سعودي للأضحية واحدة.

ثانيا: سعر الأغنام المتوسطة الحجم وصل 1400 ريال سعودي و1600 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

ثالثا: سعر الخروف الصغير وصل 1200 ريال سعودي للخروف الواحد.

رابعا: سعر الشعر رومانية وصل 1080 ريال سعودي للأضحية الواحدة

خامسا: سعر الأنغام النعيمي وصل 1490 ريال سعودي للأضحية الواحدة

سادسا: سعر لحم الضأن السواكني وصل 1150 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

سابعا: سعر الضأن الأسترالي وصل 1200 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

ثامنا: سعر الخروف البربري وصل 855 ريال سعودي للأضحية الواحدة.

تاسعا: سعر العجل الألماني الصغير وصل ما بين 4000 ريال إلى 5500 ريال سعودي على حسب الحاجة.

عاشرا: سعر لحم العجل الحاصلان البلدي من 3800 ريال سعودي إلى 4200 ريال سعودي على حسب الحجم.

الحادية عشرة: سعر الإبل والجمال وصل 6000 ريال سعودي وتبدأ من 3400 ريال على حسب الوزن والعمر والحالة الصحية.

طريقة سداد الهدي عبر البنك الراجحي 2023

وفي هذه الفقرات الأخيرة وضعنا لكم خطوات وطريقة سداد الهدى عبر البنك الراجحي الجديدة 2023 وهي التالي:

أولا: الدخول إلى تطبيق بنك الراجحي وتحميله في حالة عدم وجوده على الهاتف، وبعد ذلك يترتب عليكم إكمال كافة المعلومات الخاصة بالدخول مثل اسم المستخدم ورقم المرور ورمز التأكيد الذي يتم إرساله لرقم الهاتف.

ثانيا: في الخطوة الثانية ، الدخول إلى محفظة الحساب ثم النقر على زر المدفوعات، كما وينقل البرنامج العميل إلى صفحة جديدة خاصة باختيار الأضاحي حيث يتم تحديد نوع الأضحية وعدد الأضاحي التي سوف يتم حجزها.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، لابد لكم الان وبعد ان اتممتم الخطوات السابقة ، أنه يتم تسجيل المعلومات الخاصة بالعميل مثل الاسم الثلاثي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والجنسية ورقم الهوية ونوعها ثم الضغط على التالي.

رابعا: في الخطوة الرابعة ، وقبل الأخيرة التي نواصل فيها شرح شراء سعر الاضحية من بنك الراجحي إذ يظهر البرنامج عدد من الاختيارات الخاصة بطرق السداد ويجب اختيار الطريقة المناسبة للعميل والضغط على تأكيد.

خامسا: وفي الخطوة الأخيرة ، من شراء الاضاحي ان تصل رسالة إلى العميل تؤكد عملية حجز الأضحية وسادات ثمنها وتزويده برقم لمتابعة الطلب.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الاضحية في بنك الراجحي في السعودية 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .