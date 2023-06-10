حذر نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من محاولات الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا.

وقال بكيرات: "لدى حكومة الاحتلال نية حقيقية لتنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى مكانياً، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كونها تمثل محاولة جادة لفرضه".

وقد كشفت مصادر عن خطة أعدها عضو في كنيست الاحتلال عن حزب “الليكود” عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

وفي الشق السياسي، تنص خطة هليفي على نزع “الوصاية الأردنية” على المسجد الأقصى التي تكرست خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الاتفاقيات السياسية مع دولة الاحتلال.

كما يقترح المخطط تمرير صيغة جديدة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال السماح لهم بذلك من كل الأبواب.