بالفيديو التمساح الروسي يحرق الجنزير الألماني والأمريكي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدميرأربعة دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في محور زاباروجيه جنوب أوكرانيا، وتصفيه عشرات الجنود من قوات كييف، خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن قوات من الجيش الروسي حيّدت نحو 300 مسلح في زاباروجيه، كما وأفشلت محاولات هجومية اوكرانية في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وفي منطقة مدينة أرتيوموفسك.

وذكرت الوزارة، انه تم تدمير 8 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون، كما وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز MiG-29 في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في محور خيرسون، أشارت الدفاع الروسية، إلى أن الجيش الروسي قام بتصفية ما يصل إلى 40 مسلحا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا".

كما دمرت الوحدات الروسية، مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة خيرسون.

واعترضت الدفاعات الروسية، صاروخين من نوع Storm Shadow كروز وعشر قاذفات صواريخ متعددة HIMARS ، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

وكانت السلطات الأمريكية والألمانية، قد أعلنتا في وقت سابق، دعمهما لنظام كييف بأسلحة حديثة تقدر بمليارات الدولارات لمواجهة القوات الروسية على أراضيها.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت موسكو، عن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في الأراضي الأوكرانية، ووضعت روسيا مبررًا لذلك وهو نية كييف الانضمام إلى حلف الناتو الذي يعد العدو اللدود بالنسبة لها.