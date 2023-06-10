أجمل دعاء يوم عرفة 2023- أهم الأدعية الواردة عن النبي محمد يوم عرفة- أيام قليلة تفصلنا عن استقبال المسلمين حول العالم يوم عرفة 2023، الذي يوافق اليوم التاسع من ذي الحجة ويحمل فضل كبير في صيامه وفيه يعتق الله الكثير من العباد من النار، والدعاء فيه مستجاب كما ورد في السنة النبوية.

أجمل دعاء يوم عرفة 2023- أهم الأدعية الواردة عن النبي محمد يوم عرفة

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية دعاء يوم عرفة وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

دعاء يوم عرفة

وجاء دعاء يوم عرفة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

وهناك العديد من الأدعية المأثورة في السنة النبوية والقرآن الكريم التي يمكن الدعاء بها في يوم عرفة للنفس وللأهل وللأصدقاء.

ومن دعاء يوم عرفة: «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

دعاء يوم عرفة مكتوب

اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

‎اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللهم ارزقنا مجاورة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم اشرح صدري، ويسر لي أمري، واكتب لي الخير حيث كان.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين.

اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد أحببناك واستغنينا بك عمن سواك يا كريم.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم انفعني بما علَّمتني، وعلِّمني ما ينفعني وزدني علمًا.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر.

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ أن تغفر لي.

اللهم إني أسألك حبَّكَ وحبَّ مَن يحبك.

اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني.

اللهم إني أعوذ بك من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، والنفاق، وسوء الأخلاق.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر.

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدَّين وقهر الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.

اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر، وشتات الأمر.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

اللهم تجلَّى علينا بعفوك ورحماتك، واجعلنا ممن تعرضوا لوافر عطائك وعظيم نفحاتك.

اللهم جدد الإيمان في قلبي

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

اللهم ردني إليك ردًا جميلًا.

فضل صيام عرفة والأدعية المستجابة مكتوب.. ومناسك الحج 2022 خطوة بخطوة - صورة أرشيفية

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجات

اللهم سدِّد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل همٍّ فرجًا.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك.

اللهم وفقني لما تحب، واجعلني لك كما تحب وترضى.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مُجيب الدعوات ... اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين فإنك أنت أكرم الأكرمين.

اللهم يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك.

اللهم تقبل منا واقبلنا ولا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم